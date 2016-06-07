Fatih'te bombalı araçla saldırı; 12 şehit

İstanbul'da bu sabah Beyazıt Karakolu ile Vezneciler otobüs durağı arasında, Şehzade Paşa Caddesi üzerinde Çevik Kuvvet otobüslerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlatılması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



SİLAH SESLERİ DUYULDU

Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve bazı araçlar zarar gördü. Polis, hasar meydana gelen işyerlerini boşaltıyor. Bu arada, patlama sonrasında silah sesleri duyulduğu öğrenildi. İlk bulgular patlamanın terör saldırısı olduğu yönünde. Çevik Kuvvet aracının geçişi sırasında park halindeki bir otomobilin patlatıldığı yönünde iddialar var.



KAHREDEN HABERİ VALİ ŞAHİN VERDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyazıt Vezneciler’de meydana gelen patlamanın olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bugün saat 08.40 sıralarında Vezneciler semtimizde yoldan geçen Çevik Kuvvet polisimizi taşıyan araçlarımıza bombalı araçlı saldırı yapılmıştır. Bunun neticesinden 7 polis, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 36 kişi yaralanmıştır. Bunlardan durumu ağır olan 3 kişi. İncelemelerimiz devam ediyor. Daha detaylı bilgileri size gelişmeler oldukça vereceğiz" dedi.



"DETAYLARI DAHA SONRA SİZLERE BİLDİRECEĞİZ"

Vali Şahin, patlamanın hangi örgüt ile alakalı olduğu sorusuna ise, "Bütün bunlar çalışıyor, daha sonra geniş açıklamalar yapılacak" dedi. Vali Vasip Şahin yaralıların hepsinin hastanelere ulaştığını belirterek, "Şu anda olay yerinde hiçbir yaralımız yok, hepsi olay olur olmaz, anında hastanelerimize ulaştırıldı. Bir savcımızın başkanlığında bir ekiple, konuyla ilgili adli incelemeler de devam ediyor. Detayları daha sonra sizlere bildireceğiz " diye konuştu.



7 SAVCI OLAY YERİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyazıt Vezneciler’de bombalı araçla gerçekleştirilen terörist saldırıyla ilgili soruşturma başlatttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan’ında aralarında bulunduğu toplam 7 savcı olay yerine gitti. Başsavcı Salihoğlu ve savcıların olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



KONTROLLÜ PATLAMA

Kontrollü patlamanın konusunda da açıklama yapan Şahin, "Bu tedbir gereği, şüpheli herhangi bir şey olduğunda bu tip olağan çalışmalardır. Birazdan kontrollü bir patlatma yapılacak" dedi. Açıklamanın ardından yapılan kontrollü patlamada şüpheli çantada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.



BU YIL 4'ÜNCÜ SALDIRI

Bu sabah gerçekleşen bombalı saldırı, İstanbul'da bu yıl gerçekleşen dördüncü bombalı saldırı oldu. Terörist saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Kalleş saldırıya ilişkin aracın park halinde olup olmadığı, kumandayla mı patlatıldığı ihtimalleri araştırılıyor.



GÖRGÜ TANIĞI: ÖNÜMDEKİ ARAÇ PATLADI

Beyazıt Vezneciler’de polis otobüsünün geçişi sırasında yaşana patlama anında olay yerinde aracıyla bulunan bir görgü tanığı o anları anlattı. Görgü tanığı, "Tam önümdeki araba patladı, Polis arabası vardı" dedi.Hafif yaralı olan görgü tanığı hastaneye de götürüldüğünü söyledi.Bu kişinin aracının ise ön camının kırık ve tavanın ise hasarlı olduğu görüldü.



