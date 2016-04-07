GATA'dan Yüksekova'ya doktor takviyesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) görevli doktorlardan bir kısmı, devam eden askeri operasyonlarda sağlık desteği vermek için Yüksekova Devlet Hastanesinde göreve başladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da devam eden operasyonlara yeterli sağlık hizmeti desteği sağlamak ve Yüksekova Devlet Hastanesindeki doktorlara yardımcı olunması için GATA'da çalışan doktorların bir kısmı Yüksekova'ya gönderildi. Yüksekova Devlet Hastanesi ve GATA doktorlarının görevlerini yapmaya devam ettiği öğrenildi.