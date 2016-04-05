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Gitar çantasından çıkan şoke etti

Hakkari'de, operasyonların devam ettiği Yüksekova İlçesi'nde teröristlerin gitar çantasının içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirdiği ortaya çıktı.

Gitar çantasından çıkan şoke etti
Yüksekova'da, teröristlerce gitar çantası içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam  eden operasyonda, teröristlerce gitar çantası içine tuzaklanmış el yapımı  patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Yüksekova'da 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan  "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" devam ediyor.

İlçede, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden el yapımı  patlayıcıların imha edilmesi, çukurların kapatılması ve barikatların  kaldırılmasına yönelik operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü  mensupları arasında zaman zaman sıcak temas da sağlanıyor.

GİTAR ÇANTASINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca yürütülen operasyonda  Dize Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu binada arama  yapıldı.

Aramada, terör örgütü mensupları tarafından gitar çantası içerisine  pil bloğu ile desteklenen ve kapak açıldığı anda pimi çekilecek şekilde  tuzaklanan el bombası bulundu. Güvenlik güçleri kablo irtibatını kestikleri  düzeneği kontrollü şekilde imha etti.

Aynı yerde ayrıca kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait çok sayıda  şarjör, mermi, tıbbi ve yaşam malzemeleri, terör örgütü kıyafetleri, dokümanlar  ve gaz maskeleri ele geçirildi.

24 GÜNDE 180 PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin, Mezarlık, Eski Kışla, Orman, Yeni, Yeşildere,  Cumhuriyet, Güngör, Dize ve Esentepe mahallelerinde sürdürdüğü operasyonda terör  örgütü mensuplarının bazı yerlere patlayıcı düzeneği kurduğu belirlendi.

"Canlı kalkan" olarak kullanmak istedikleri ancak bekledikleri desteği  göremedikleri için "ajan ve hain" olarak nitelendirdikleri vatandaşların evlerine  girerek, barikat kurup tüneller açan terör örgütü mensuplarının burada temas  anında patlayacak şekilde kolon, kiriş, kapı, pencere, çaydanlık, tencere,  harekete duyarlı lamba içerisine ve diğer ev eşyalarına bombalı tuzak kurduğu  tespit edildi.

Girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin altına,  koltuk arasına ve üzerlerine tuzak kuran terör örgütü mensuplarının  Yüksekova'daki hain planları, güvenlik güçlerinin dikkatiyle sekteye uğratıldı.

Güvenlik güçleri, operasyonlarda çoğunluğu çukur, barikat ve geçiş  güzergahlarına tuzaklanmış 180 el yapımı patlayıcı ile 2 bomba imalathanesini  imha etti. Aynı bölgedeki 128 barikat kaldırıldı, 83 çukur kapatıldı.

BİN 500 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
İlçede masum vatandaşların zarar görmemesi için de güvenlik güçleri  büyük çaba harcıyor. Halkın, bölücü terör örgütü mensupları tarafından "canlı  kalkan" olarak kullanılmasını engellemeye çalışan güvenlik birimleri, operasyonun  başladığı tarihten itibaren bin 500 vatandaşın güvenli şekilde tahliyesini  sağladı.

Sağlık sorunu olanlara tedavi imkanı sağlayan aynı zamanda ihtiyaç  sahibi ailelere de gerekli desteği veren güvenlik güçleri, bölücü örgüte yönelik  operasyonunda kararlılıkla sürdürüyor.

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