Gitar çantasından çıkan şoke etti

Yüksekova'da 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" devam ediyor.

İlçede, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden el yapımı patlayıcıların imha edilmesi, çukurların kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında zaman zaman sıcak temas da sağlanıyor.

GİTAR ÇANTASINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca yürütülen operasyonda Dize Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu binada arama yapıldı.

Aramada, terör örgütü mensupları tarafından gitar çantası içerisine pil bloğu ile desteklenen ve kapak açıldığı anda pimi çekilecek şekilde tuzaklanan el bombası bulundu. Güvenlik güçleri kablo irtibatını kestikleri düzeneği kontrollü şekilde imha etti.

Aynı yerde ayrıca kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait çok sayıda şarjör, mermi, tıbbi ve yaşam malzemeleri, terör örgütü kıyafetleri, dokümanlar ve gaz maskeleri ele geçirildi.

24 GÜNDE 180 PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin, Mezarlık, Eski Kışla, Orman, Yeni, Yeşildere, Cumhuriyet, Güngör, Dize ve Esentepe mahallelerinde sürdürdüğü operasyonda terör örgütü mensuplarının bazı yerlere patlayıcı düzeneği kurduğu belirlendi.

"Canlı kalkan" olarak kullanmak istedikleri ancak bekledikleri desteği göremedikleri için "ajan ve hain" olarak nitelendirdikleri vatandaşların evlerine girerek, barikat kurup tüneller açan terör örgütü mensuplarının burada temas anında patlayacak şekilde kolon, kiriş, kapı, pencere, çaydanlık, tencere, harekete duyarlı lamba içerisine ve diğer ev eşyalarına bombalı tuzak kurduğu tespit edildi.

Girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin altına, koltuk arasına ve üzerlerine tuzak kuran terör örgütü mensuplarının Yüksekova'daki hain planları, güvenlik güçlerinin dikkatiyle sekteye uğratıldı.

Güvenlik güçleri, operasyonlarda çoğunluğu çukur, barikat ve geçiş güzergahlarına tuzaklanmış 180 el yapımı patlayıcı ile 2 bomba imalathanesini imha etti. Aynı bölgedeki 128 barikat kaldırıldı, 83 çukur kapatıldı.

BİN 500 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

İlçede masum vatandaşların zarar görmemesi için de güvenlik güçleri büyük çaba harcıyor. Halkın, bölücü terör örgütü mensupları tarafından "canlı kalkan" olarak kullanılmasını engellemeye çalışan güvenlik birimleri, operasyonun başladığı tarihten itibaren bin 500 vatandaşın güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

Sağlık sorunu olanlara tedavi imkanı sağlayan aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere de gerekli desteği veren güvenlik güçleri, bölücü örgüte yönelik operasyonunda kararlılıkla sürdürüyor.

Yüksekova'da, teröristlerce gitar çantası içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından imha edildi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda, teröristlerce gitar çantası içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından imha edildi.