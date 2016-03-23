Gölgelerinden korkar oldular

Terör örgütü PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın etkili TSK operasyonları sonrası yakalanma korkusuyla Kandil'deki nevruza katılmadığı, bu durumun örgütte alay konusu olduğu ortaya çıktı.



Güvenlik güçlerinin Güneydoğu'da yürüttüğü operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik telsiz konuşmalarına da yansıyor. Örgütte yaşanan panik havası son olarak Kandil'deki nevruz kutlamalarına da damga vurdu. İstihbarat birimleri, teröristlerin 18-21 Mart arasında yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi. Buna göre, örgütün Kandil'deki elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun 'suikast ve yakalanma' korkusuyla saklandıkları yerden çıkamadığı ve Kandil Dağı'ndaki nevruza katılmadıkları ortaya çıktı. Bu durum örgütte alay konusu olurken, teröristlerin telsiz konuşmalarına da yansıdı.



GÜLÜŞME VE ZILGIT SESLERİ

Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, örgütün sözde yöneticilerini kast ederek, "Bunların hepsi kendi gölgesinden korkar olmuş, kedi gibi heval (arkadaş)..", "Bisküvi almaya gitmişler.." dedikleri ve ardından gülüşme sesleri geldiği belirlendi.



İşte, teröristlerin yaptığı telsiz görüşmelerinden bir bölüm:

Başur: "Devam et Sarya"

Sarya: "Medya alanında (Örgütün Kandil'in tüm bölgesine verdiği isim) Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık) hiç ortada yokmuş.."

Başur: "Doğrudur heval (arkadaş) benim de dikkatimi çekti, öyleymiş"

Rojyar: "Abbas (Duran Kalkan), Hüseyin Ali (Murat Karasu), Başkale (Fethi Şarlatan) varmıymış ki..."

Başur: "Onlardan bilgi yok Rojyar heval (arkadaş)"

Rojyar: "Abbas da, Hüseyin Ali de, Başkale de kayıp.. Medyada (Kandil'de) hiç katılmamışlar"

Rojyar: "Selam heval (arkadaş) notun nedir?"

Sarya: "Bisküvi almaya gitmişler.." Gülüşme ve zılgıt sesleri.....

Rodi: "Bese Hozat (Hülya Oran), Sozdar Avesta (Nuriye Kespir) katılmış mı ?"

Vivan: "Bunların hepsi kendi gölgesinden korkar olmuşlar, kedi gibi heval (arkadaş)"

Tekoşin: "Kandil'de sefa sürenler bugünü unutmuş olmalılar.."

Kandil'de nevruz ateşi yakıp halay çeken PKK'lılar telsiz görüşmelerinde korkudan yanlarına gelemeyen elebaşılarını 'ti'ye aldı.