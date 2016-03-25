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Hain saldırıda kahreden detay

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 2 polisin şehit ottiği, 1 polisi de yaraladığı hain saldırının detayları netleşmeye başladı.

Hain saldırıda kahreden detay
Şırnak'ta 2 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısının ayrıntıları netleşti.
Şırnak merkezde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar  sırasında Gazipaşa Mahallesi'nde bir evden polise, "Bizi buradan çıkartın, mahsur kaldık" şeklinde telefon geldi. Özel harekat polislerinin o bölgeye ulaştığı sırada pusu kuran PKK'lı teröristler bir anda ateş etmeye başladı. Çıkan çatışma sonucunda 2 polis şehit oldu.
 
Ayrıca PKK'lıların kurduğu hain pusuda 1 polis memuru yaralandı.
 
ŞEHİT HABERİNDEN SONRA O EVE HAVAN VE TOP ATIŞLARI YAPILDI
Teröristlerin hain pususundan sonra harekete geçen güvenlik güçleri ihbar gelen o eve havan ve top atışlarının da yapıldığı ifade edildi.
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