Hain saldırıda kahreden detay

Şırnak merkezde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında Gazipaşa Mahallesi'nde bir evden polise, "Bizi buradan çıkartın, mahsur kaldık" şeklinde telefon geldi. Özel harekat polislerinin o bölgeye ulaştığı sırada pusu kuran PKK'lı teröristler bir anda ateş etmeye başladı. Çıkan çatışma sonucunda 2 polis şehit oldu.

Ayrıca PKK'lıların kurduğu hain pusuda 1 polis memuru yaralandı.

ŞEHİT HABERİNDEN SONRA O EVE HAVAN VE TOP ATIŞLARI YAPILDI

Teröristlerin hain pususundan sonra harekete geçen güvenlik güçleri ihbar gelen o eve havan ve top atışlarının da yapıldığı ifade edildi.

Şırnak'ta 2 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısının ayrıntıları netleşti.