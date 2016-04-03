Hainler Kürtçe şarkı eşliğinde bomba hazırladı

Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonlara ilişkin son görüntüleri yayınladı. Teröristlerin ilk kez el yapımı bomba hazırlarken yansıdığı görüntülerde, 4 teröristin el yapımı patlayıcıları çaydanlık içerisine soğuk kanlı bir şekilde yerleştirmesi dikkat çekti.
Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda, son rakamlara göre toplam 113 terörist etkisiz hale getirilirken, toplam 134 el yapımı patlayıcı imha edilmişti.
Bir yandan el yapımı patlayıcı hazırlayan teröristlerin diğer yandan Kürtçe şarkılar eşliğinde, cep telefonu kamerasıyla kendilerini kayda aldığı görüldü.
Kürtçe sohbet eden teröristler, kısa sürede yüzlerce el yapımı patlayıcı hazırlarken diğer yandan tehditler savurdu.
2 KADIN TERÖRİSTTEN ÇUVAL DOLUSU BOMBA
Öte yandan, 2 kadın teröristin, el yapımı patlayıcıların hammaddesi olarak bilinen Amonyum Nitrat dolu çuvalları hazır hale getirmesi dikkat çekti. İşbölümü yapan teröristlerin bir kısmı tünel kazarken diğerleri el yapımı patlayıcı hazırladı.
Patlayıcı dolu çuvalların üzerine oturarak poz veren teröristlerin soğuk kanlılığı dikkat çekti.
EYP İMALATHANESİ İMHA EDİLDİ
Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı hazırlayan teröristlerin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Operasyonda el yapımı patlayıcı imalathanesinin imha edildiği belirtildi.
Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda, son rakamlara göre toplam 113 terörist etkisiz hale getirilirken, toplam 134 el yapımı patlayıcı imha edilmişti.