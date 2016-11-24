Hasmını kovalarken 3 kardeşi ezdi

Merkez Meram İlçesi Çaybaşı Mahallesi’nde oturan Yakup, İsmail ve Resul Çiçek kardeşler, geçen 21 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde Taşcami Uzunharmarlar Caddesi’ndeki kavşakta iddiaya göre okul harçlıklarını çıkartmak için mendil satmaya başladı. Aralarında daha önce husumet bulunan ve trafikte karşılaşan 37 yaşındaki Cumali Çetin 42 AKK 47 plakalı minibüsüyle, 42 yaşındaki Atilla Mayda’nın kullandığı otomobili kovalamaya başladı.



3 KARDEŞİ EZDİ

Kovalamaca sırasında Mayda, trafik ışıklarında bulunan kavşakta mendil satan çocukları görüp yavaşlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen minibüs otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkıp Yakup, İsmail ve Resul Çiçek kardeşleri ezdi. Durumları ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde öldü. Kazadan 1 gün sonra da Resul Çiçek, tedavi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.