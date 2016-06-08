Hayrünnisa Gül'ün korumasıydı

Kastamonu’nun Araç İlçesi Sarpın Köyü nüfusuna kayıtlı Şerife Özden Kalmış’ın, Bolu’da yaşayan babası emekli bankacı İbrahim Sütçü’ye kızının şehit olduğu haberini emniyet yetkilileri verdi. Şehidin Beşkavaklar Mahallesi’ndeki baba evine ve çevredeki evlere bayraklar asıldı. Annesi bir süre önce kanserden vefat eden polis Şerife Özden Kalmış’ın, ağabeyi İsmail Sütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada teröre lanet yağdırdı. Kardeşinin bir yıl önce kendisi gibi polis olan Hüseyin Kalmış ile evlendiğini ve aynı yerde görev yaptıklarını anlatan İsmail Sütçü, şunları söyledi:



"Her gün bir ocak sönüyor. Artık bıktık. Uzun süredir sadece telefonla görüşebiliyorduk. Midyat’a gidip gelemiyorduk. 2 yıldır oradaydı. Bundan önce Sayın Abdullah Gül’ün koruma ekibinde görev yapıyordu. Daha sonra şark görevi olarak Midyat’a gönderildi. Eşi de orada polis. İkisi de aynı yerde görev yapıyor. Henüz çocukları yoktu. Yeni evlendiler."



ALTI AYLIK HAMİLEYDİ

Ağabey İsmail Sütçü, kardeşini memleketleri Kastamonu’nun Araç İlçesi’nde toprağa vereceklerini söylerken, Araç İlçesi’nde amcasının evine de taziye çadırı kuruldu. Bu arada taziye evini ziyaret eden Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Ayanoğlu, şehit Şerife Özden Kalmış’ın 6 aylık hamile olduğunu öğrendiklerini söyledi. Şehit polis Şerife Özden Kalmış’ın yarın Araç’ta düzenlenecek törenin ardından ilçeye bağlı Sarpın Köyü’nde toprağa verileceği belirtildi.

