HDP'li Altan Tan'a büyük şok

Öfkeli kalabalık, Tan’a, "Bunlar hep sizin yüzünüzden oldu. Biz sizi sorunu çözmek için gönderdik, daha çok insan ölsün diye değil. Allah PKK’ya destek verenin belasını versin" diyerek yuhaladılar. Tepkiler üzerine Altan Tan, arabasına binerek bölgeden uzaklaşırken, bazı kişilerin araca tekme attığı görüldü. Tan, daha sonra bölgeden uzaklaştı.



3 GAZETECİ YARALANDI

Bu arada Midyat’ta Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıyı takip etmek üzere Diyarbakır’dan ilçeye giden gazeteciler, olay yerinde görüntü ve fotoğraf alırken bir grubun saldırısına uğradı. Çeşitli ajanslara çalışan Mahmut Bozarslan, Sertaç Kayar ile Hatice Kamer, öfkeli grubun tekme tokatla saldırısında yaralı gazeteciler Midyat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.



Bu arada saldırıya uğrayan Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan bir grup, görüntü ve fotoğraf almak isteyen gazetecilere sert tepki gösterip, çalışmaları engellendi. Sözlü ve fiziki tepkilere uğrayan gazeteciler bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.