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Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu kapatıldı

Reuters'ın haberine göre; Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, konsolosluk binasının boşaltıldığını ve geçici bir süre için kapatıldığını belirtti.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu kapatıldı
İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu "terör tehdidi" nedeniyle kapatıldı.

Reuters'ın haberine göre; Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, konsolosluk binasının boşaltıldığını ve geçici bir süre için kapatıldığını belirtti.

Bakan'ın açıklamasında, "İstanbul'daki Hollanda vatandaşları başkonsolosluk binası ve çevresinde bulunmamaları konusunda uyarıldı" denildi.

Hollanda Başkonsolosluğu binası, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bulunuyor.

BAŞKONSOLOS'UN ANLAMLI TWEET'İ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hollanda Başkonsolosu Robert Schuddeboom'un, cumartesi günü İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından attığı bir tweet çok konuşulmuştu.

Schuddeboom, bombalı saldırının yaşandığı Beyoğlu'nda çocuklarıyla birlikte teröre tepki için İstiklal Caddesi’ne çıkmış ve bunu sosyal medyada paylaşmıştı.
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