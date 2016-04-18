Hücre evine baskın... 1 polis şehit

Yapılan operasyona evde bulunan teröristler ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 2 Özel Hareket polisi yaralandı. Polislerden biri şehit oldu. Yaralı polis ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, mahalle ve evin çevresi ise çok sayıda polis tarafından sarıldı.

Operasyon yapılan evde ise ilk belirlemelere göre şu ana kadar 1 PKK’lı teröristin öldüğü belirtildi. Mahalledeki operasyon ise hava destekli olarak sürüyor.



Operasyona helikopterler de havadan destek sağladı.Çatışma sırasında çevrede bulunan bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yaralı kadın da hastanede tedavi altına alındı.

Bugün saat 17.30'da aldıkları ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket polisleri, Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü Endüstri Meslek lisesi yakınındaki eve operasyon yaptı.