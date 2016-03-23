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İnstagram'a Türk Bayraklı protesto

Instagram'ın resmi hesabından dün Brüksel'de yaşanan terör saldırıları üzerine paylaştığı başsağlığı dileği ve kalp şekli içeren görsel Türk kullanıcılarının tepkisini çekti ve protestolara neden oldu.

İnstagram'a Türk Bayraklı protesto
Instagram dün "Our hearts are with Brussels — and everyone affected by recent tragedies around the world" notunu ekleyip  bu resmi paylaştı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Resmi hesaptan paylaşılan notta "Kalplerimiz Brüksel'le birlikte, ve dünyadaki son trajedilerde etkilenen herkesle" yazıyordu. Aslında @soledadbravi adlı kullanıcının hazırladığı kalpli görseli repost eden Instagram'ın bu hareketi bir çok Türk kullanıcının kızmasına neden oldu.


PROTESTOLAR GECİKMEDİ

Türk kullanıcılar Instagram'ı Türkiye'de yaşanan terör saldırılarına sessiz kalıp, paylaşımda bulunmamasını, #prayforturkey, #prayforistanbul, #prayforankara ve #protestinstagram etiketleriyle ve Türk bayraklarıyla protesto etmeye başladı paylaşılan görsele dünden beri binlerce yorum yağdı.


TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

Paylaşıma halen dakikada onlarca yorum gelmekte. Dünyanın her yerinden 146 milyon takipçisi olan Instagram'ın son günlerde en çok yorum alan paylaşımlarından biri olan resme gelen yorumlardan bazıları şöyle. 
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