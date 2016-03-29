İrlandalı boksör o esnafla karşı karşıya geldi

Üç esnafın 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşti. Duruşma öncesinde İrlandalı turist Mohammed Fadeldabbous ve Aksaray esnafının adliye koridorunda göz göze gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Adliyesi'ndeki 54 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous ve 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan esnaf Şenol Pala ve Şerafettin Özbey katıldı.





Duruşma salonuna giren sanıkların ifade verme işlemi başladı.

"HAYATIMI KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Duruşmaya iki avukatla katılan İrlandalı Mohammed Fadeldabbous, "Bir anda her yerden insanlar üzerime geldi. Hayatımı kurtarmaya çalışıyordum. Şok olmuştum. Ve bunlar sadece bir su şişesi için oldu" dedi.

"YABANCI DÜŞMANI DEĞİLİZ"

Olayın başlamasına sebep olan büfenin çalışanı Şenol Palan ile seyyar satıcı Şerafettin Özbek ise İrlandalı Fadeldabbous'un arkadaşlarının alkol almayınca büfesini basmaya gelmesi üzerine olayın kavgaya dönüştüğünü ileri sürerek "Biz yabancı düşmanı değiliz" diyerek kendilerini savundular.