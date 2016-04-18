IŞİD'in Katyuşa roketleri Kilis'i vurdu; 4 ölü

Kilis’e komşu Suriye’nin IŞİD kontrolündeki Bap bölgesinden ateşlenen 4 Katyuşa roketatar mermisi, bugün 14.45 ile 16.40 saatleri arasında kent merkezine düştü. Paniğe yolaçan patlamalarda birlikte olay yerlerine ambulans ve güvenlik güçleri sevkedildi. Roketlerden ikisi Abdullah Gül Bulvarı üzerindeki Devlet Hastanesi’nin arkasında bulunan oksijen deposu yakınına düştü. Ekipler tarafından yapılan incelemede Devlet Hastanesi yakınındaki arazideki patlamalarda kimsenin yaralanmadığı belirlenirken, hastane güvenlik amacıyla geçici olarak boşaltıldı.Katyuşa roketlerinden ikisi Yavuz Sultan Selim Mahallesi bölgesine düştü. Burada Mehmet Keçik Orta Okulu yanındaki araziye düşen roketatar mermisiyle, burada çobanlık yapan 40 yaşındaki Kamil Cerruh yaşamını yitirdi, bahçede bulunan orta okul öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Sarıbuğday ise yaralandı. Patlamada Suriyeli çobanın otlattığı 10 koyun da telef oldu. Okuldaki öğrenciler ise tahliye edildi.

SON ROKET TERASI VURDU

Olayda yaşamını yitiren Suriyelinin parçalanan cesedi morga konulurken, yaralı öğrenci ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hakverdi Mahallesi’nde bir apartmanın terasına roketatar mermisinin isabet etmesi sonucu ise 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KİLİS VALİLİĞİ: 4 ÖLÜ, 6 YARALI

Kilis Valiliği bugün meydana gelen patlamalarda 3’ü çocuk 4 Suriyelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, patlamalarda 1’i Türk 5’i Suriyeli 6 kişinin de yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kilis şehir merkezinin muhtelif yerlerine 18.04.2016 tarihinde 14.38 - 16.40 saatleri arasında Suriye’den atıldığı tespit edilen 4 roket düşmüştür. Olayda Kilis’te yaşayan 4 Suriye vatandaşı (3’ü çocuk) hayatını kaybetmiş olup, 1 vatandaşımız ile 5 Suriye vatandaşı yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bap bölgesinden ateşlenen 4 Katyuşa roketatar mermisi, aralıklarla Kilis kent merkezindeki yerleşim alanları ile boş araziye düştü. Son roket bir terası vurdu. Kilis Valiliği, 3'ü çocuk 4 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye’den atılan roketatar mermilerinin isabet ettiği Kilis’teki ölü sayısı 4'e yaralı sayısı ise 6'ya yükseldi.