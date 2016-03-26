IŞİD'li terörist İHA ile birlikte yakalandı

Buna göre Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan insansız hava aracı (İHA) parçaları geçirmeye çalışan, terör örgütü IŞİD mensubu yabancı uyruklu bir terörist yakalandı.

83 TERÖRİST ETKESİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi. İlçedeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 83'e yükseldi.

Şırnak'ta 13 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 18 el yapımı patlayıcı imha edildi. İlçedeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 79'a, imha edilen el yapımı patlayıcıların sayısı da 212'ye ulaştı. Operasyonlarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 90 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 1 gaz maskesi ele geçirildi.

YÜKSEKOVA'DA 76 TERÖRİST

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda ise 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, operasyonun başladığı günden beri 76 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 11 el yapımı patlayıcı imha edilirken, operasyonların başladığı günden beri imha edilen el yapımı patlayıcıların sayısı 65'e çıktı.

Ayrıca, Yüksekova'daki operasyonda, 4 kalaşnikof şarjörü, 50 kalaşnikof fişeği, 1 hücum yeleği, 1 kar elbisesi, bir gaz maskesi, 75 kilogram amonyum nitrat, 3 havan mühimmatı ve 2 bomba atar mühimmatı yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir M16 piyade tüfeği ve bir kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi, bir el yapımı patlayıcı imha edildi. İlçedeki operasyonlarda, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası ve bir telsiz ele geçirildi.

İHA PARÇALARI YAKALANDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de bölücü terör örgütü PYD mensubu 2 terörist, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken üzerlerinde YPG kıyafetleri olduğu halde silahlarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan arazi aramasında ise toprağa gömülü vaziyette 80 roketatar mühimmatı, 46 roketatar sevk fişeği ele geçirildi, bir iş birlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan yol kontrolünde ise terör örgütü DAEŞ mensubu yabancı uyruklu bir terörist yakalandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde de yasa dışı yollardan Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ise Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan insansız hava aracı (İHA) parçaları geçirmeye çalışan, terör örgütü DAEŞ mensubu yabancı uyruklu bir terörist yakalandı.

Bu kişiyle birlikte 5 ana gövde borusu, 10 kanat, 24 teker, 30 adet 27x10 santimetre uzunluğunda pervane, 20 adet 32x10 santimetre uzunluğunda pervane, 439 küçük pervane, 10 kanat birleştirici ve iniş takımı, 15 arka teker, 3 paket birleştirici malzeme, bir top naylon ele geçirildi.