İstanbul Aksaray'da şüpheli araç paniği

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Aksarayda şüpheli araç
Aksaray Horhor Mahallesi Rağbet Sokak'ta, iddialara göre, 15 gündür park halinde duran otomobil, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Şüpheli aracın bomba imha uzmanları tarafından incelenmesi bekleniyor.
Aksaray Horhor Mahallesi Rağbet Sokak'ta, iddialara göre, 15 gündür park halinde duran otomobil, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Şüpheli aracın bomba imha uzmanları tarafından incelenmesi bekleniyor.