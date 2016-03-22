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İstanbul Aksaray'da şüpheli araç paniği

Aksaray'da şüpheli araç paniğiFatih'te 15 gündür park halinde bekleyen şüpheli bir otomobil polisi alarma geçirdi.

İstanbul Aksaray'da şüpheli araç paniği
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Aksarayda şüpheli araç 

Aksaray Horhor Mahallesi Rağbet Sokak'ta, iddialara göre, 15 gündür park halinde duran otomobil, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Şüpheli aracın bomba imha uzmanları tarafından incelenmesi bekleniyor. 




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