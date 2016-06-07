İstanbul'daki patlamayı bir hafta önce yazdı

İstanbul Vezneciler'de metro istasyonu ve otobüs durağı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından Twitter'dan bir hafta önce saldırıyla ilgili veren bir hesap dikkat çekti. Hesabın başka bir paylaşım yapıp silip silmediği bilinmiyor.



31 Mayıs yapılan paylaşımlar şöyle:



"İstanbul da üç ayrı yerde patlama olacak. Patlamalardan bir tanesi Anadolu yakasında diğer ikisi Avrupa yakasında olacak. Patlamalardan bir tanesini TAK diğer ikisini DAEŞ üstlenecek. 15 hazirana kadar üç patlama da birer ikişer gün arayla olacak. Daha önceki patlamaları ilgili birimlere bildirmemize rağmen engel olunmadı."



