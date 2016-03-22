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İstanbul'u alarma geçiren terörist yakalandı

İstanbul'da bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen DAEŞ bağlantılı kişilere yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İstanbul'u alarma geçiren terörist yakalandı
İstanbul'da bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türk ve Alman istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar doğrultusunda, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türk uyruklu Muhammet N. ile Irak uyruklu İbrahim G.C.Ş. ve Suriye uyruklu Ali F, gözaltına alındı.

Şüphelilerden İbrahim G.C.Ş'nin güvenlik güçlerince aranan kişiler listesinde yer aldığı belirtildi.

IŞİD bağlantısı olduğu iddia edilen zanlılardan birinin canlı bomba eylemi yapmayı planladığından şüphe ediliyor.
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