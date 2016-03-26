İşte DEAŞ'ın yeni hedefi

Uluslararası terörist faaliyetlere yönelik istihbarat çalışmalarında, terör örgütü DAEŞ’in yeni eylem planları deşifre edildi. Örgütün Türkiye ile 9 ülkede eylem planladığını saptayan İstihbarat birimleri, elde ettiği bilgileri, 8 Mart’ta paylaştı.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

Gaziantep’te DAEŞ’e yönelik operasyonun ardından örgüte ait bir hücre evinde önemli bulgulara ulaşan istihbarat birimleri, terör örgütünün saldırılarda kullanacağı patlayıcıları da Türkiye’de bulundurduğunu rapor etti.

GÜVENLİK DUVARI GÜÇLENDİRİLDİ

Hücre evinde yapılan araştırmada, DAEŞ’in Musevilerin düğünlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi. Eylem yapılacağı bilgisi, 81 kentte emniyet birimleriyle paylaşıldı. Musevi vatandaşların ve cemaat önderlerinin yaşadığı yerler ve Rusya bağlantılı kurumlarda güvenlik duvarı güçlendirildi.

30 teröristle eylem planladığı belirlenen DAEŞ terör örgütünün, Musevi vatandaşların düğünleri ile Rusya bağlantılı kurumları hedef alacağı tespit edildi.