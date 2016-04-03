İşte Türkiye'deki terörist sayısı

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı aranan teröristler listesine göre, 706 terörist 46 kentin nüfusuna kayıtlı. 35 kentte ise teröristlerin izine rastlanmadı. Listede teröristlerin fotoğrafları, mensubu oldukları örgütler, doğum yerleri ve tarihleri yer alıyor.

PKK/KCK, DAEŞ, FETÖ/PDY, MLKP, El Kaide, DHKP-C, TKP/ ML, MKP, Hizbullah/İlim, TİKB, Hizbullah, Vasat, THKP-C Acilciler, Selam Tevhid ve İslami Hareket Örgütü mensuplarının nüfusa kayıtlı olduğu illeri de açıklayan İçişleri Bakanlığı, aranan 706 teröristin fotoğrafını yayımladı. Teröristler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 grupta aranıyor. Örgüt üyelerinin yoğun olduğu kentlerin arasında birinci sırayı 141 teröristle Hakkâri alırken, ikinci sırada 82 kişiyle Diyarbakır, üçüncü sırada 50 kişiyle Tunceli, dördüncü sırada 48 kişiyle Batman, beşinci sırada ise 43 kişiyle Mardin yer aldı. İstanbul’dan 9, Ankara’dan 2 ve İzmir’den 2 teröristin ismi de listede geçiyor. Listede Almanya, Kazakistan, Azerbaycan ve Suriye doğumlu teröristler de yer aldı.

Türkiye genelinde aranan örgüt üyelerinin 650’si PKK’lı. DAEŞ’ten 34, DHKP-C’den 3, FETÖ/PDY’den ise 12 kişi listede yer alıyor. Yurtdışında ise PKK’dan 6, DAEŞ’ten de 3 kişi aranıyor. Arananlar listesindeki 6 PKK’lı Suriye doğumlu. 3 DAEŞ üyesinin de Almanya, Azerbaycan ve Kazakistan doğumlu olduğu belirtiliyor.

KIRMIZI KATEGORİ

Kırmızı kategoride 33, mavi kategoride 71, yeşil kategoride 54, turuncu kategoride 60 ve gri kategoride ise 488 teröristin adı bulunuyor. Kırmızı kategoride FETÖ/ PDY’den Fethullah Gülen; bölücü terör örgütü PKK’dan Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan; DAEŞ’ten İlhami Balı ve ‘Dokumacılar Grubu’ndan Mustafa Dokumacı bulunuyor. Listede PKK birinci, DAEŞ ikinci, FTÖ/PDY ise üçüncü sırada görülüyor.