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İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.50’de Urla ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 14.8 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. Deprem nedeniyle bir can ve mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı Karaburun ve Foça ilçelerinde de küçük çaplı hissedildi. 
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