İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

06 Nisan 2016 Çarşamba 17:32