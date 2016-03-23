Japon uyruklu IŞİD üyesi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ve olası terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip-Karkamış yolunda araç ve yayalar üzerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, IŞİD'e katılmak üzere Japonya'dan Türkiye'ye geldiği değerlendirilen Japonya uyruklu M.M. (24) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan Japon M.M.'nin cep telefonunu da inceleyen Jandarma ekipleri, M.M.'nin ilk belirlemelere göre sosyal medya üzerinden IŞİD üyeleri ile irtibata geçerek Türkiye'ye geldiğini ve buradan da Gaziantep'in Karkamış ilçesi üzerinden Suriye'ye geçeceğini tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M., 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında sınır dışı edilecek.

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD üyesi Japonya uyruklu 1 kişinin yakalandığı bildirildi.