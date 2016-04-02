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Kayseri'de şoke eden sahtecilik

Kayseri'de, halk otobüslerindeki bilet okuma cihazlarına müdahale edilerek kamunun 1 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de şoke eden sahtecilik
Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarlar ve ilgililerin ifadeleri doğrultusunda, bazı halk otobüsçülerinin, biletleri okuyan validatör cihazlarında oynama yaparak tek binişlik biletleri okutmadığı ve bunları biriktirerek toplu olarak tekrar sattıkları yönündeki ihbarlar üzerine geçen yılın aralık ayında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 

ZARAR 1 MİLYON LİRA
 
Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 1 Ocak-1 Mart dönemine ait validatör kayıtları incelemeye alındı. 
Bazı halk otobüslerinde bilet okuyan validatör cihazına müdahale eden şoförlerin, bileti arızalı olduğu gerekçesiyle okutmadan vatandaşlardan aldığı sonra bunları işbirliği yaptıkları bayilerde paraya çevirdiği, böylece kamunun yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
 
29 OTOBÜSE DE İNCELEME BAŞLATILDI
 
Savcılığın elde ettiği bu veriler ışığında operasyon başlatan polis ekipleri, sabah saatlerinde halt otobüsü şoförleri ve sahiplerinden 47 kişiyi gözaltına aldı. Bilet okuma cihazlarına müdahale edildiği belirlenen 29 halk otobüsünde de inceleme başlatıldı. 
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