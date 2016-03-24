Keşan'da tehlikeli gerginlik

Ankara'da Kızılay Meydanı'nda meydana gelen bombalı saldırının kilit ismi olduğu iddia edilen terörist Vahit Ayçil'in, Edirne'nin Keşan ilçesinde amcası olduğu öğrenilen A.A.'ya ait İnönü Caddesi'deki işyerine giden kimliği belirsiz iki kişi, dükkanın içine girdikten sonra işyerinin camlarını indirip dükkanı dağıttı. İki kişi daha sonra ise kayıplara karıştı.

Olayı duyan çok sayıda Keşanlı da İnönü Caddesi'nde toplandı. Bu sırada iş yerine gelen dükkan sahibi A.A. tehditlerde bulunup, küfür ederek, "Bu iş burada kalmayacak. Bu işyerinin ne suçu var" dedi.

İŞYERİ SAHİBİNE LİNÇ GİRİŞİMİ

Bunun üzerine Keşanlılar, polislerin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen A.A.'ya linç girişiminde bulundu. Darp edilen A.A., olay yerinde bulunan polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Olay yerine toplanan öfkeli kalabalık, tepkilerini dile getirirken, çevredeki işyerleri ise dükkanlarının camına Türk bayrağı astı.

Toplanan kalabalıktan bir vatandaş, "Vatan hainlerine sahip çıkmayacağız. Bu vatan bizim. Ayıp böyle şeyler. Vatandaşı bırakın" dedi. Polis ekipleri, toplanan kalabalığı işyerinden uzaklaştırdı. İşyerine çıkan cadde, her noktadan trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

KAYMAKAM VATANDAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen Keşan Kaymakamı Nuri Özder, yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını ve camları kıran şahısların arandığını belirtirken, "Olay şu anda yeni. İşyerine ciddi bir tepki vardı. Şu anda camı kıranları tespit edip, gereken yapılacaktır. İşyerini güvenlik nedeniyle kapatıyoruz. Önümüzdeki süreçte değerlendirilecek" ifadelerini kaydetti.

Daha sonra olay yerinde toplanan vatandaşların yanına giderek sakin olunmasını ve kalabalığın dağılmasını isteyen Özder, vatandaştan gelen "Bu bombayı patlatanlarla bu iş yerinin bağı var mı?" şeklindeki soruya ise "Aranan şahsın bunlarla yakınlığı var. Akrabaları oluyor" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine ise vatandaşlar, "Biz böyle bir mekan istemiyoruz. Burası Türkiye, bizim kardeşlerimiz doğuda ölüyor. Madem böyle bir olay var. Madem bununla bağlantın var. Ne hakla buraya mekan açıyorsun. Gitsinler buradan" dedi.

VATANA KURŞUN SIKANLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ

Bir vatandaş da, camları kıranları tebrik ettiğini belirterek, "Sizlerin bu olayı yapanların arkasında durmasını istiyoruz. Bu vatana kurşun sıkanların karşısında olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Özder de bunun üzerine, "Herkes kendi kafasına göre hak aramaya kalkarsa bu olmaz. Devletin güçleri var. Gereken yapılacaktır" dedi. Uzun süren konuşmanın ardından Kaymakam Özder, vatandaşların dağılmasını isteyerek olay yerinden ayrıldı.

Öfkeli kalabalık, İnönü Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemlerine rağmen toplanmaya devam ediyor. Öte yandan, işyerinin camları da poşetle kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Vahit Ayçil'in Ankara Kızılay'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Seher Çağla Demir ile birlikte hayatını kaybeden Özgür Ünsal'la Edirne'nin Keşan ilçesinden çocukluk arkadaşı olduğu, hakkında yakalama kararı bulunan Ayçil'in, terör örgütü PKK/KCK'dan aldığı talimatlar doğrultusunda bombayı Şanlıurfa'da sakladığı iddia edilmişti.