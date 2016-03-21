Yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri, dün öğle saatlerinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçen 2 kişiyi fark etti. Ermiş Mahallesi yakınlarında durdurularak gözaltına alınan biri kadın 2 kişinin yapılan incelemede yabancı uyruklu oldukları ve terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirlendi. Yanlarında bulunan malzemeler ile gözaltına alınan yabancı uyruklu IŞİD üyeleri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kilis’te yakalandılar!
Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i kadın 2 IŞİD militanı yakalandı.
21 Mart 2016 Pazartesi 13:23