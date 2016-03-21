Kilis’te yakalandılar!

Yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri, dün öğle saatlerinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçen 2 kişiyi fark etti. Ermiş Mahallesi yakınlarında durdurularak gözaltına alınan biri kadın 2 kişinin yapılan incelemede yabancı uyruklu oldukları ve terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirlendi. Yanlarında bulunan malzemeler ile gözaltına alınan yabancı uyruklu IŞİD üyeleri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.