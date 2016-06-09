Komisyonda Hakan Fidan krizi

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz komisyona gelip bilgi verinceye kadar toplantılara katılmama kararı aldı. CHP TBMM Grup’tan yapılan açıklamada, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin bugün komisyon toplantısını terk ettiği ifade edildi.



CHP’li üyeler Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz komisyona gelip bilgi verinceye kadar toplantılara katılmama kararı aldığı belirtildi.



CHP üyelerinin ortak açıklaması şöyle:



“Biz, komisyonun CHP’li üyeleri olarak, aylardır bu komisyona, MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü’nü getirtemedik. Ülkede, bu hafta meydana gelen Vezneciler ve Midyat saldırılarıyla birlikte 1,5 yıl içinde kent merkezlerine 19 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yüzlerce insanımız öldü, şehit verdik, yaralılarımız var. İstihbaratın görevini yapmadığını değil, açıkça bu kaosa, katliama göz yumulduğunu düşünüyoruz. Neredeyse her patlama sonrasında ortaya çıkan belgeler, istihbaratın olduğunu ancak önlemin alınmadığını gösteriyor. Beyfendiler, komisyona gelinceye kadar biz komisyonda yokuz.”

