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Köylüler cenazesini kabul etmedi

İstanbul İstiklal Caddesi'ni kana bulayan canlı bomba Mehmet Öztürk, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Cenazeye iki gündür gözaltında bulunan baba N. Ö. ve amcası katıldı. Köylülerin köy mezarlığına defnedilmesine karşı çıkması üzerine canlı bomba Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Köylüler cenazesini kabul etmedi
Edinilen bilgiye göre, kimlik tespitinin yapılmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alınan canlı bombanın cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı Morgu’na konuldu.



KÖYLÜLER İZİN VERMEDİ

İnşaat işçisi baba oğlunun cenazesini Şehitkamil’e bağlı İncesu Mahallesi’ne defnetmek istedi. Ancak İncesu Mahallesi sakinleri, canlı bombanın İncesu Mezarlığı’na defnedilmesien karşı çıktı. Bunun üzerine baba Nahsen Öztürk ve amca Yeşilkent Mezarlığı’na gelerek oğlunu belediye mezarlığına defnetmek istediğini söyledi.

Mezarlık yetkililerinden alınan izin sonrasında canlı bombanın cesedi, baba, amca ve mezarlık görevlileri tarafından defnedildi. Canlı bombanın defni sırasında mezara uzaktan bakan N.Ö.’nün birkaç kürek toprak atıp uzaklaşması dikkat çekti. Diğer yandan, canlı bombanın cenaze namazının morg içinde kılındığı öğrenildi.




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