Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Avaşin - Basyan bölgelerinde PKK terör örgütüne ait hedeflere hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına hava harekâtı
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki Avaşin / Basyan bölgesindeki PKK terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
"24 Mart 2016 tarihinde saat 16:00 - 16:30 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan  Avaşin/Basyan bölgesindeki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 6 Hava aracı ile (F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir."
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.