Leblebicioğlu, kızını 100 milyonluk mirasından men etti

Leblebicioğlu'nun diğer kızı Şebnem Mızzı ise "Babamın akli dengesi yerinde" dedi ve devlet hastanesinden belge alıp mahkemeye sundu. Ancak Ünal, kızkardeşinin babasına ait hesapları kontrol altında tuttuğunu iddia etti.

Bilirkişi, Leblebicioğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığını belirtti. Hâkim, yaşlı adama vasi atanmasına karar verdi. Şebnem Mızzı, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Dava Yargıtay'a gönderilirken, 81 yaşındaki Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu geçen yıl haziranda hayatını kaybetti.

VASİYETNAME ŞOKU



Leblebicioğlu'nun ölümü sonrası noterde hazırlanan vasiyetnamesi ortaya çıktı. Yaşlı adamın vasiyetinde kendisine vasi atanması için dava açan kızı Ayşe Gülden Ünal'ı 100 milyon liralık mirasından mahrum bıraktığı ortaya çıktı. Şok yaşayan Ayşe Gülden Ünal vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

Leblebicioğlu'nun doktor olan büyük kızı Ayşe Gülden Ünal, 2013'te babasının alzheimer hastası olduğunu, akıl yürütme, yargılama,iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirterek babasına vasi atanması için dava açtı.