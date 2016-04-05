Lice'de PKK'lı hain bomba döşerken öldürüldü

Operasyon sırasında Kulp ilçesine bağlı Yaylak Mahallesi Dokuz Virajlar Bölgesinde, menfez ve yola el yapımı patlayıcı yerleştiren teröristlerle çıkan çatışmada, örgütün bombacısı olduğu belirlenen terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede yapılan arazi arama ve taramasında uzun namlulu silah, 5 şarjör, 135 fişek, 5 şarjör çantası, 2 içi amonyum nitrat dolu mutfak tüpü, 5 el yapımı patlayıcı, 2 akım ölçer, 3 düzenek kablosu, telsiz, telsiz anteni, gündüz görüş dürbünü, sırt çantası, havadan görüntülemeyi engellemek için kullanılan şemsiye, 10 gram esrar ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Kulp ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek, malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon gerçekleştirildi.