Lice'de polis aracına hain saldırı; 2 yaralı

Saldırı, Lice İlçesi'nin Kulp karayolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. PKK'lılar karayoluna tuzakladıkları el yapımı patlayıcısı polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada 2 polis memuru yaralanırken, araçta da hasar meydana geldi. Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede saldırıyı düzenleyen teröristleri etkisiz hale getirmek için kapsamlı operasyon başlatıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Diyarbakır’ın Lice-Kulp karayolu üzerinde zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. İki polisin hafif yaralandığı patlamanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Lice-Kulp karayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı “Ural” adı verilen zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, iki polis hafif yaralanırken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı pistinden kalkan helikopterler, operasyon bölgesine takviye asker taşıdı.

Bölgede operasyon sürüyor.