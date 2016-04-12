Liseli Cansel'in öğretmenine tahliye

Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde bulunan evinde 17 Şubat’ta polis babası Mustafa K.’nın silahıyla intihar eden lise son sınıf öğrencisi Cansel Buse K.’ya cinsel istismarda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmeni Bayram Özcan’nın, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması bugün öğleden sonra yapılan ikinci duruşmayla tamamlandı.

Duruşmaya sanık Matematik öğretmeni Bayram Özcan, tutuklu bulunduğu Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’nden getirildi. Davaya Cansel Buse’nin babası Mustafa K. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de müşteki sıfatıyla müdahil oldu.

SANIK AVUKATI ADİL YARGILAMA İSTEDİ

Sanık Avukatı Selim Bas, davanın kamuoyunda ve basında çok farklı yönlere çekilmeye çalışıldığını belirterek, müvekkilinin adil yargılanmasını istedi. Avukat Bas, bu konudaki kamuoyu baskısını, öğretmene ağır bir ceza verilmesinin beklendiğini anladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

”Ancak bu böyle olmamalı, adil yargılama olmalı. Davada, maktül kızımız ile sanık Matematik öğretmeni Bayram Ö. arasındaki ilişki, zorla ya da baskı altında olmamıştır. Öğretmen ve öğrenci arasındaki böyle bir ilişkiyi elbette kabul etmiyoruz. Ahlaki olmadığını, örf ve adetlere uymadığını hepimiz biliyoruz. Bunu sanık da söylüyor ve pişman olduğunu ifade ediyor. Bu pişmanlığı nedeniyle de defalarca bu ilişkiyi bitirmek istediğini belirtiyor. Sonuç olarak müvekkilimin adil bir yargılama sonucu tahliyesini talep ediyorum.”

Mahkeme Heyeti Başkanı, sanık Matematik Öğretmeni Bayram Özcan’a son sözünü sordu. Evli 2 çocuk babası, 18 yıllık matematik öğretmeni ise ”Çok pişmanım, başka da diyecek birşeyim yok” karşılığını verdi.

CANSEL’İN BABASI: SENİN CEZAN BELLİ, GÜNÜN BEKLE

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdiği sırada, intihar eden liseli Cansel’in babası Mustafa K.’nın, şüpheli Bayram Özcan’a, ”Boşuna timsah gözyaşı dökme. Burada alacağın cezanın hükmü yok. Zorbalık nasıl yapılıyormuş tüm millet görecek. Ablana selam söyle, yazılan senaryoyu burada çok güzel okudu. Ben de senin için bir senaryo yazdım. Sen de onu okuyacaksın. Senin cezan verildi koçum. Buradaki cezanın hiçbir önemi yok. Senin cezan belli. Ceza gününün gelmesini bekle” diye seslendi

MAHKEME HEYETİ OY ÇOKULUĞUYLA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti aranın ardından oy çokluğuyla verilen kararını açıkladı. Tutuklu sanık Matematik Öğretmeni Bayram Özcan’ın ’Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından beraatine karar veren heyet, ’Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçundan 4 yıl 2 ay ile ’Müstehcen fotoğrafları saklamak’ suçundan ise 10 ay ceza verdikten sonra, tahliyesine karar verdi. Sanığın 10 aylık cezası ertelendi.

BABA: HUKUK FİYASKOSU

Çıkışta kararla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cansel Buse’nin babası Mustafa K., kararı doğru bulmadığını belirterek, ”Hukuk fiyaskosu. Bundan sonra kimsenin çocuğunun okulda can güvenliği olduğuna inanmıyorum. Bu kadarını beklemiyordum” dedi. Baba Mustafa K., duruşmaya karar için ara verildiği sırada öğretmene yönelik sözlerinin tehdit içerip içermediğini soran bir gazeteciye, ”İsteyen istediği gibi anlasın” karşılığını verdi.

AİLE TEMYİZ EDECEK

Duruşma sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansel Buse K.’nın ailesinin avukatı Kamil Avşaroğlu, karara Yargıtay nezdinde itiraz edeceklerini belirterek, şunları söyledi :

”Tahliye kararı verildi. Şu anda 4 yıl 2 ay hapis cezası almış durumda. Biz bunu çok yasal bulmadık. Yargıtay’a temyiz edeceğiz. Bugün itibariyle dilekçemizi vereceğiz. Kesinleşmesini bekleyeceğiz. Hangi suçlardan beraat etti sorusuna, "Şuanda müstehcenlik suçundan ceza aldı. Diğer suçlar yönünden Mağdure şikayetçi olmadan vefat ettiği için ortada şikayet yokluğundan dolayı düşme var” yanıtı verdi.

TCK 226 SAYILI KANUNUN 3 MADDESİ NE DİYOR ?

"Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden,bulunduran veya başkalarının kullanımına sunan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır."

OLAY NASIL OLMUŞTU ?

Kayseri’de 17 Şubat 2016 günü, merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Eminoğlu Anadolu lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Cansel Buse K., polis babasının tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Cansel’in okuldaki matematik öğretmeni Bayram Özcan ile gönül ilişkisi bulunduğu ve genç kızın öğretmeniyle intihardan 3 gün önce isteyerek birlikte olduğu ortaya çıktı. Genç kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından Kırşehir’in Kaman ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Matematik öğretmeni Bayram Özcan tutuklandı. Öğretmen ve öğrencinin cep telefonlarında çok sayıda birbirlerine gönderdikleri cinsel içerikli fotoğraf ve mesaj bulundu. Olay sonrası okulun 1 müdür 1 müdür yardımcısı, 2 öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma açtı.

Sanık öğretmen, Yargıtay tarafından cezası onanana kadar tahliye edilirken, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasından ise beraat etti.