Mahmut'un kanı yerde kalmadı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnsansız Hava Araçları (İHA) Suriye tarafında Kilis’e 21 kilometre, sınıra ise 6 kilometre uzaklıkta Suriye tarafında Halep’in kuzeyindeki Cakka’da IŞİD’e ait bir füze rampası tespit etti. Türkiye’ye doğru çevrili rampada, bir roketin atışa hazırlandığı belirlendi. İHA’ların belirlediği koordinatlara fırtına obüsleri yoğun atış yaptı. Topçu atışının bitiminden sonra yeniden devreye giren İHA’lar sayesinde füze rampasının imha edildiği ve 8 IŞİD’linin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

MAHMUT'UN KATİLLERİ VURULDU

Hürriyet’e bilgi veren çok üst düzey bir yetkili, İHA görüntülerinden ve istihbarattan söz konusu grubun 22 Nisan günü Kilis’e gerçekleşen saldırıyı yapan grup olduğunun anlaşıldığını bildirdi. Söz konusu saldırıda 14 yaşındaki Mahmut Emre Arslan ölmüştü. Yetkili, “Mahmut’un kanını yerde bırakmadık” yorumunu yaptı.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının IŞİD’e yönelik hava harekatından sonra, Kilis sınır hattında konuşlu Türk topçu birliği de IŞİD’e ait füze rampasını vurdu. Fırtına obüsleriyle yapılan atışta 8 IŞİD teröristinin de öldüğü bildirildi.