Mardin'den acı haber: 3 şehit

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte operasyonunun 11’inci gününde, Jandarma Özel Harekat timleri bugün bir binaya girdikleri sırada PKK’lı teröristler tarafından binada tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir uzman çavuş şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

7 YARALI ASKERDEN İKİSİ ŞEHİT OLDU

Bu arada Dicle Mahallesi'ndeki çalışmalar sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralı güvenlik görevlileri Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı, 2 asker hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yaralı 5 güvenlik görevlisinin tedavisi ise sürüyor.

Mardin'in Nusaybin İlçes'inde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı.