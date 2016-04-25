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Mardin Nusaybin’den acı haber geldi

Mardin Nusaybin’de PKK’lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu 6 asker yaralandı.

Mardin Nusaybin’den acı haber geldi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, askerlerin arama yapmak için girdiği evde teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.   
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde askerlerin arama yapmak için girdiği evde patlama yaşandı. Patlamada bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Patlamada bir askerin daha hayatını kaybetmesiyle bugün Nusaybin’de şehit olan asker sayısı üçe yükseldi.

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