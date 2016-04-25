Mardin Nusaybin’den acı haber geldi

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde askerlerin arama yapmak için girdiği evde patlama yaşandı. Patlamada bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamada bir askerin daha hayatını kaybetmesiyle bugün Nusaybin’de şehit olan asker sayısı üçe yükseldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, askerlerin arama yapmak için girdiği evde teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.