Mardin Nusaybin’den acı haber geldi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, askerlerin arama yapmak için girdiği evde teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde askerlerin arama yapmak için girdiği evde patlama yaşandı. Patlamada bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamada bir askerin daha hayatını kaybetmesiyle bugün Nusaybin’de şehit olan asker sayısı üçe yükseldi.