Mardin ve Şırnak'ta 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 4 ve Şırnak'ta 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan dün meydana gelen olaylara ilişkin bilgiler şöyle:

* Mardin / Nusaybin’de devam eden operasyonda; dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 281’dir.), 12 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 592’dir.)

* Şırnak’ta devam eden operasyonda; bir bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş, sekiz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 234’tür.), 19 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 690’dır.).

* Hakkâri / Yüksekova’da devam eden ayrıntılı arama faaliyetlerinde bir roketatar ele geçirilmiştir.

* Şırnak / Silopi’de icra edilen operasyonda; beş bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuştur. (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19’dur.) * Operasyon 21 Nisan 2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

* Muğla / Fethiye’de bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.

* Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Şanlıurfa / Birecik’te iki, Mardin / Kızıltepe ve Derik’te iki olmak üzere dört iş birlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı, Mardin ve Şırnak'ta sürdürülen operasyonlarda dün toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.