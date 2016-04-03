Mare-Menbic pazarlığı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantıların en önemli konusu Suriye meselesinde, iki taraf arasında Menbic ve Mare bölgeleri için kıran kırana bir pazarlık yaşandığı ortaya çıktı. Hürriyet’in Türk kaynaklardan aldığı bilgiye göre müzakereler, Türkiye-Suriye sınırında IŞİD’in elinde kalan 98 km’lik son dilim üzerinde düğümlendi. Amerikalılar, bu hattın güneydoğu ucundaki Menbic’in örgütün elinden alınması için büyük bir harekâta hazırlanırken, Türkiye’nin desteğini istedi. Türkler ise yardımın sağlanması için iki şart öne sürdü. Buna göre Erdoğan, Menbic operasyonuna katılacak Suriyeli Arapların, YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nden ayrılıp Türk güvenlik birimlerinin yürüteceği sicil taramasına girmesini, ABD’nin de 98 km’lik cebin güneybatı ucundaki Mare’de Türkiye’ye yakın gruplara daha fazla hava desteği vermesini talep etti.

YPG KONUSUNDA YUMUŞAMA YOK: Türk kaynaklar, Erdoğan’ın görüşmelerde terör örgütü saydığı YPG konusundaki endişelerini hem Biden hem de Obama’ya dile getirdiğini belirtirken, üst düzey bir yetkili “Bizim için YPG meselesi yok PKK var. YPG ve PKK aynı” diyerek Ankara’nın bu konudaki çizgisinin değişmediğini, YPG konusundaki tavırda bir yumuşama yaşanmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Başka bir Türk yetkili, asıl şimdiye kadar YPG’yle IŞİD’e karşı yoğun bir işbirliği içinde olan Amerikan tarafının söylemlerinde bir yumuşama olduğunu savunarak görüşmelerde aşama kaydedildiğini ve Washington’daki temasların ardından şimdi toplantıların teknik seviyede Ankara’da devam edeceğini söyledi.

AŞİRETLER SDG’DEN AYRILACAK: Bir Türk yetkili, Türkiye’nin Menbic operasyonu için yardıma hazır olduğunu ama öncelikle sayıları tam olarak bilinmeyen ve YPG’nin kontrolündeki SDG komutasında savaşan Arap aşiretlerin bu şemsiyenin altından çıkmaları gerektiğini ifade etti. Şammar Aşireti gibi bölgenin önde gelen Arap gruplarının SDG’den ayrıldıklarını beyan etmelerinin ardından da, hangi grupların Türkiye üzerinden yardım alacağının belirlenmesi için bu grupların geçmiş kontrollerinin Türkiye tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

MARE’YE HAVA DESTEĞİ ŞARTI: Yetkiliye göre Ankara’nın diğer bir şartı ise 98 km’lik IŞİD cebinin güneydoğusundaki Menbic’ten bastırırken güneybatısındaki Mare’den de örgüte karşı yoğun bir saldırıya girişilmesi ve ABD’nin burada Türkiye’nin birlikte çalıştığı, sayılarının yaklaşık 3 bin kişi olduğu belirtilen Arap ve Türkmen muhaliflere güçlü bir hava desteği sağlaması. Türk kaynaklar, ABD tarafıyla yürütülen görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bir plan üzerinde ilerlendiğini aktarırken, bu kapsamda pazartesi günü Türkiye’ye Amerikalı askeri ve istihbarat yetkililerinden oluşan geniş bir heyetin gideceğini söylediler. Heyetlerin görüşmelere hızla başlayacağını ifade eden kaynaklar, ABD’lilerin YPG’nin Menbic’e doğru ilerlemesini de önleyeceğini belirtiyorlar.

MENBİC’TE NE OLUYOR

Türkiye-Suriye sınırında yer alan, IŞİD’in elindeki 98 km’lik hatta adını veren Menbic kentine son iki haftadır yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Ve ABD, bu bölgede IŞİD’i havadan vururken YPG’nin de karadan Menbic’e saldırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Daha önce YPG’nin Fırat Nehri’nin batısına geçmesini “kırmızı çizgi” sayacağını açıklayan Ankara ise Menbic’te YPG’nin liderlik edeceği bir operasyona karşı çıkıyor.

PENTAGON VE CIA AYNI DÜŞÜNÜYOR

Bir Türk yetkili, ABD tarafının Türkiye’nin ortaya koyduğu şartlara olumlu yaklaştığını söylerken, YPG’ye desteği bilinen Pentagon ve CIA arasında da bu konuda bir ihtilaf olmadığını, ABD’nin tüm hükümet birimleriyle planı desteklemesini beklediklerini ifade etti. Türk tarafı, planın yürürlüğe girmesi halinde Afrin Kürtleri’nin son bir ay içerisinde Azez koridorundaki kazanımlarının Türkiye tarafından kabul edilebilir bir durum olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Türkiye’nin bu konuda henüz net karar vermediğini aktardı.

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington temaslarında terör örgütü IŞİD’e karşı Menbic’de düzenlenecek saldırıda Türkiye’nin yardımını istedi. Türk tarafı ise iki şart öne sürdü: 1- Operasyona katılacak Arap aşiretlerinin YPG’nin kontrolündeki SDG’den ayrılmaları. 2- ABD’nin Mare’de Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplara hava desteğini arttırması.