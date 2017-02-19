Menbiç ve çevresinde yoğun askeri hareketlilik

Menbic şu anda ABD, Rusya ve Türkiye'nin odaklandığı Menbiç bölgesinde yoğun bir askeri hareketlilik sürüyor. ABD ve Rus askeri ilk kez aynı kentte yer alırken, Türkiye'nin El Bab'a yönelik yoğun askeri yığınağını ise Reuters görüntüledi.



Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ilçeyi terk etmemesi üzerine Türkiye'nun oldukça sert açıklamalarının ardından hem ABD hem de Rusya bölgedeki askeri hareketliliğini artırdı.

Menbic’e yardım götüren Rus konvoyu ilk kez fotoğraflandı. İlçe ve çevresinde ise ABD konvoyları sürekli hareket halinde.



TÜRK KONVOYU EL BAB YOLUNDA

Menbic’in güney batısındaki El Bab’a ise Türkiye yeni bir askeri konvoy gönderdi. Konvoyun fotoğraflarını Reuters haber ajansı servis etti.