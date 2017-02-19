Menbic şu anda ABD, Rusya ve Türkiye'nin odaklandığı Menbiç bölgesinde yoğun bir askeri hareketlilik sürüyor. ABD ve Rus askeri ilk kez aynı kentte yer alırken, Türkiye'nin El Bab'a yönelik yoğun askeri yığınağını ise Reuters görüntüledi.
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ilçeyi terk etmemesi üzerine Türkiye'nun oldukça sert açıklamalarının ardından hem ABD hem de Rusya bölgedeki askeri hareketliliğini artırdı.
Menbic’e yardım götüren Rus konvoyu ilk kez fotoğraflandı. İlçe ve çevresinde ise ABD konvoyları sürekli hareket halinde.
TÜRK KONVOYU EL BAB YOLUNDA
Menbic’in güney batısındaki El Bab’a ise Türkiye yeni bir askeri konvoy gönderdi. Konvoyun fotoğraflarını Reuters haber ajansı servis etti.
Menbiç ve çevresinde yoğun askeri hareketlilik
Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak belirlediği Fırat'ın batısındaki, önce terör örgütü PYD'nin kontrolüne giren, ardından da Suriye rejimine bırakılan Menbiç'te yoğun askeri hareketlilik var.
19 Şubat 2017 Pazar 10:26
Menbic şu anda ABD, Rusya ve Türkiye'nin odaklandığı Menbiç bölgesinde yoğun bir askeri hareketlilik sürüyor. ABD ve Rus askeri ilk kez aynı kentte yer alırken, Türkiye'nin El Bab'a yönelik yoğun askeri yığınağını ise Reuters görüntüledi.