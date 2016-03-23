Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek şöyle denildi: "Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların; yarın Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2); İzmir ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"

GÜNEY VE BATI BÖLGELER İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca yurdun güney ve batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulunularak "Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'den başlayarak, yarın ülkemizin güney ve batı bölgelerinde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege'de çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.