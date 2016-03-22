Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Güney yönlerden esecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak yarın Ege kıyıları, Marmara'nın batısı ile Batı Akdeniz'in batısında fırtına ve kuvvetli fırtına (70-90 km/s), Marmara'nın güney kesimleri ile İç Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/s), İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/s), Perşembe günü ise Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/s) ve yer yer fırtına (yer yer 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor."

Meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz taşınımı ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA ULAŞIM DURDU

Öte yandan Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımı durdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 12.00 seferi yapılamadı. Ayrıca 18.00 seferinin de iptal edildiği bildirildi. Geyikli’den Bozcaada’ya ise, 14.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılmayacağı belirtildi. Kuvvetli lodos nedeniyle Gökçeada’dan Kabatepe ise saat 17.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 19.00 seferinin de iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, Kuzey Ege Denizi’nde yarın lodosun fırtına şeklinde eseceği uyarısı nedeniyle hem Gökçeada’ya, hem de Bozcaada’ya tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini de duyurdu.