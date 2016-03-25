Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Ege Bölgesinde son 24 saatte 25 - 50 mm arasında yağışlar ölçülmüştür. Gerçekleşen bu yağışlara ilaveten batı kesimlerde devam eden yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Aydın, İzmir, Manisa ile Çanakkale çevrelerinde, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21 - 50 kg/metrekare) olması beklenmektedir. Yağışlar sunucu toprağın doygun hale gelmesi nedeniyle; yağışların yüzey akışına geçmesi, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara sebep olması beklenmektedir"

'ZİRAİ DON' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca zirai don riskine dikkat edilmesi konusunda da uyarı yaparak pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri buzlanma ve don olayının beklendiği yerleri şöyle sıraladı:

"27 Mart 2016 Pazar Günü: İlk saatlerde İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) hafif kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

28 Mart 2016 Pazartesi Günü: İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu ’nun kuzeydoğusunda hafif zirai don olayı beklenmektedir.

29 Mart 2016 Salı Günü: İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

30 Mart 2016 Çarşamba Günü: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında hafif, kuzeydoğusunda kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir"