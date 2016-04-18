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Meteoroloji'den şoke eden uyarı

Hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta içinde hissedilir şekilde azalacak.

Meteoroloji'den şoke eden uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde yer alan verilere göre özellikle yurdun kuzey ve iç bölgelerinde Perşembe günü hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanacak.

İstanbul’da Çarşamba günü 22 derece olması beklenen hava sıcaklığı Perşembe günü 16 dereceye düşecek. İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri ayrıca sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA'DA 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ankara’da ise Çarşamba günü 29 derece beklenen hava sıcaklığının Perşembe günü 15 derece birden düşerek 14 derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre İzmir’de ise hava sıcaklıkları Çarşamba günü 28, Perşembe günü 22 derece ve parçalı bulutlu olacak.
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