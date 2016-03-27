Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri hafif yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18