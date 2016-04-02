Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.