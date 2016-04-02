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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı
Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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