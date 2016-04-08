MKE müdürü suçüstü yakalandı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tanrıverdi ifadesinde, “Ben bu olayda hatalı davrandım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım” dedi. Savcılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ABD’de silah fabrikaları bulunan Türk iş adamı K.K, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, MKE’ye bağlı Kırıkkale Silah Fabrikasının Müdürü olan Mustafa Tanrıverdi’nin Ar-Ge çalışmaları yapılarak tamamlanan ve patenti MKE’ye ait olan MP-5 marka silahın çizim ve üretim planlarını 200 bin TL karşılığında, üretime henüz başlanan MPT-76 Marka (Milli Piyade Tüfeği) silahın çizim ve üretim planlarını ise 300 bin ABD doları karşılığında satacağı tespit edildi.

ÖZEL SALONDA BULUŞTULAR

Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, 6 Nisan günü operasyon talimatı verdi. Bu kapsamda, şüpheli Tanrıverdi, teknik araçlarla takibe alındı. Tanrıverdi iş adamı K.K ile saat 18.20’de Eskişehir yolunda bir lokantanın özel salonunda bir araya geldi. Tanrıverdi yanında getirdiği gizli bilgiler kayıtlı 2 adet flaş belleği ihbarı gerçekleştiren iş adamı K.K’ya teslim etti.

ÇANTAYI TESLİM ALDI

İşadamı da önceden hazırlanarak seri numaraları alınan çanta içerisindeki 200 bin TL ve 300 bin dolar parayı Tanrıverdi’ye teslim etti. İçerisi para dolu çantayı teslim alan Tanrıverdi lokantanın önünden ayrıldığı sırada polislerce gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında önceden seri numaraları alınmış 5 bin TL’nin Tanrıverdi’nin iç cebinde olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelinin Kırıkkale’deki ev ve iş adreslerinde arama yapıldı.

MPT-76 ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Tanrıverdi tutuklama talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tanrıverdi, hakimlik ifadesinde özetle şunları anlattı: “1987’den beri MKE’de değişik görevlerde bulundum. Son olarak da silah fabrikası müdürü olarak çalışıyorum. MPT- 76 adlı piyade tüfeğinin ilk başlangıcından bugüne kadarki tüm aşamalarında aktif olarak görev aldım. Şu anda NATO standartlarındaki en çok testi geçebilen ve dünyada birinci sırada yer alacak nitelikte bir piyade tüfeğinin seri üretimine, müdürü olduğum fabrikada başlanmıştır.

DAHA ÖNCE DE SİLAH SATTIM

Ben K.K. isimli kişiyi yaklaşık bir buçuk yıldır tanırım. Kendisinin Amerika’da yasal olarak silah ticareti işi yaptığını ayrıca sivillere yönelik bir silah fabrikasını kuracağını biliyorum. Ben bu kişiye bin adet MP5, G-3 ve buna benzer silahların sivil versiyonlarını yasal olarak sattım. Sivil versiyondan kastım otomatik değil tek atış yapabilen emniyeti olan silahlardır. Benden MPT-76 ve MP-5 tüfeklerinin teknik çizim ve diğer bilgilerini istedi. ABD’de silah fabrikası kuracağını benim de tecrübemden faydalanmak istediğini söyledi. Ben de bir hata yaptım, sözlerine inandım. Bu kapsamda K.K. bana uygun bir para vereceğini söyledi. Pazarlık yapmadık. O da çanta ile parayı bana verdi. Çantadaki parayı da saymış değilim.

HİZMETE ÖZEL BİLGİLERDİR

K.K.’ye flaş disk içerisinde verdiğim bilgilerin büyük bir kısmı daha doğrusu namlu dışındaki tüm parçalara ait teknik veriler gizli bilgi niteliğinde değildir. Hizmete özel bilgidir. Bu nedenle ortada devlet sırrı niteliğinde bir bilgiden söz edilemez. Hatta namlunun yiv set kısmı dışındaki bölümleri dahi taşeron firmalar aracılığıyla ile ilgili teknik veriler de mevcuttur. K.K.’nin bu flaş diskteki bilgileri alarak yasal yollardan bu silahları üretmesi mümkün değildir. Zira patenti Amerika’da ülkemiz lehine koruma altındadır.

Ancak bu kişi bu teknik verileri esas alarak gerekli değişiklikleri yaparak sivillere yönelik silahlar imal edebilir. Bende bu şekilde yapacağını düşündüm. Flash diskteki veriler ile teknik üretimde kullanılan kalıplar olmadan bu tüfeğin imali mümkün değildir. Söz konusu bilgileri K.K. dışında herhangi bir kişiye kuruluşa yada devlete vermem söz konusu değildir. GİRSAN ya da yetkilileri ile herhangi bir münasebetim olmamıştır.

HATALI DAVRANDIM, PİŞMANIM

Ben bu olayda hatalı davrandım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım. Ancak K.K.’ye verdiğim bilgilere göre bu kişinin bu silahı uygun teknik imkanlar ile üretebileceğini biliyorum. Ancak teknik olarak üretebilir durumda olsa da Amerika’da bunu yasal çerçeve dışında üretip satabilmesi mümkün değildir.” Tanrıverdi savunmasının ardından “Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik” ve “Rüşvet almak ve vermek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ABD’de silah fabrikası bulunan Türk iş adamı K.K.’ye MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satarken suçüstü yakalandı.