Nusaybin'de bir binbaşı, bir astsubay şehit

Saldırıda yaralanan 3 asker Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Binbaşı Turgay Çelik ile astsubay Selçuk Karabakla doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisi ise sürüyor.Şehit Binbaşı Turgay Çelik ile Astsubay Selçuk Karabakla'nın Bingöl'den bir süre önce geçici görevle Nusaybin'e gittikleri belirtildi.

GENELKURMAY AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı da saldırıyla ilgili olarak internet sitesinde şu açıklamayı yaptı:

"04 Nisan 2016 Pazartesi günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmişler ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Bugün Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta hareket halinde bulunan askeri time, teröristler roketatarlı saldırı düzenledi.