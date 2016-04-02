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Nusaybin'de hain saldırı 6 şehit

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 polis ile 5 asker şehit oldu.

Nusaybin'de hain saldırı 6 şehit
Nusaybin'de 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından güvenlik güçleri, kazılan hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. 
 
Bugün ilçenin Dicle Mahallesi Akay Sokak üzerinde güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği binaya girişleri sırasında PKK'lılar tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada binada göçük meydana geldi.
 
Olayda 1’i özel harekat polisi, 5’i de asker olmak üzere 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.
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