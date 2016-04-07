Nusaybin'den acı haber; 5 şehit Mardin’in Nusaybin ilçesinde operasyonlar devam ederken, bugün Dicle Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda 1 Binbaşı ve 2 Emniyet Amiri şehit oldu, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. İlçeden bir acı haber de akşam saatlerinde geldi. Meydana gelen patlamada, 2 polis şehit olurken, ilçedeki şehit sayısı 5'e yükseldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde operasyonlar devam ederken, bugün Dicle Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda 1 Binbaşı ve 2 Emniyet Amiri şehit oldu, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. İlçeden meydana gelen patlamada, 2 polis şehit olurken, ilçedeki şehit sayısı 5'e yükseldi.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Mart’tan itibaren hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonlar, bugün kalabalık PKK’lı grubunun tespit edildiği Dicle Mahallesi’nde yoğunlaştırıldı.



KANAS SİLAHIYLA ATEŞ AÇTILAR

Saat 09.00 sıralarında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında başlayan çatışmalar devam ederken saat 11.40’da keskin nişancı tüfeği Kanas ile açılan ateşle Emniyet Amiri Doğan Sakarya ağır yaralandı.



Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emniyet Amiri Doğan Sakarya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



YİNE PATLAYICI TUZAĞI

Takviye kuvvetlerin desteğiyle operasyon genişletilirken, teröristler bu kez saat 13.45 sıralarında güvenlik güçlerinin girdiği bölgede, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, Binbaşı Ahmet Karaman ile Emniyet Amiri Zafer Kurt şehit oldu. Yaralanan 5 güvenlik görevlisi de Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şehit Binbaşı Ahmet Karaman’ın Jandarma Özel Harekat’ta görevli olduğu, şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt’un da Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü olduğu ve Nusaybin’e geçici görevle geldiği belirtildi.



BİR ACI HABER DAHA

Hain saldırıların ardından Dicle Mahallesi'nde geniş kapsamlı operasyonlar sürdürüldü. Ancak operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 polis memuru şehit oldu.



VALİLİK AÇIKLAMASI

Mardin Valiliği’nden Binbaşı Karaman ve Emniyet Amiri Zafer Kurt’un şehit olduğu olayla ilgili şu açıklama yapıldı:



"07.04.2016 perşembe günü Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde devam eden operasyon neticesinde Dicle Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarında daha önceden tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunu Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman ve Polis Özel Harekat Emniyet Amiri Zafer Kurt şehit olmuştur."

