Nusaybin’de kara gün: 5 şehit

Çıkan çatışmada, PKK'lıların patlayıcı ve silahlı saldırısında 4 asker daha şehit oldu, 5 asker ile 1 polis yaralandı. Sabah zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen şiddetli patlama ile birlikte Nusaybin'de bugün şehit düşen güvenlik görevlilerinin sayısı 5'e yükseldi.

TANKLAR DAĞLIK BÖLGEYE ATIŞ YAPTI

Çatışmalar devam ederken, Durucu Mahallesi üst tarafında bulunan dağlık bölgeye, tanklar tarafından top atışı yapıldığı öğrenildi.

Nusaybin'de patlayıcı tuzaklanan hendek ve barikatların imha edilmesi, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlarda dün akşam ve bu sabah olmak üzere 2 polis memuru da şehit olmuştu.

ŞIRNAK'TA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ta da terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. AA'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin müşterek operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonun başladığı tarihten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33'e yükseldi.

Güvenlik güçleri, teröristler tarafından oluşturulan 6 barikatı kaldırdı, 3 çukuru kapattı, 48 el yapımı patlayıcıyı imha ederken, çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Operasyon bölgesinde, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri ile teröristler arasında çatışmalar yoğunlaşırken, güvenlik güçleri toplam 748 evde arama tarama çalışması yaptı. Evlerde teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, PKK'lı teröristlerin kaçışı kolaylaştırmak için evlerin duvarlarında delikler oluşturduğu görüldü.

EVLERDEKİ SİPERLERDEN ATEŞ EDİYORLAR

Yeşilyurt Mahallesi'nde yoğunlaşan operasyonda, teröristler, güvenlik güçlerine evlerin duvarlarında açtıkları deliklerden ve odalarda oluşturdukları siperlerden ateş ediyor. İl merkezine giriş çıkışa izin verilmezken, teröristlerin kaçma ihtimaline karşı kırsalda da önlemler artırıldı.