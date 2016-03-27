Nusaybin’de patlama: 2 şehit

Olay, ilçe merkezinde PKK’lı teröristlerden temizlenen mahallelerdeki evlerde yapılan arama sırasında meydana geldi.

Teröristlerin önceden binaya yerleştirdikleri patlayıcı, güvenlik güçleri arama yaparken infilak etti. Meydana gelen göçükte yaralanan 7 asker Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir ile Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etöz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Nusaybin'de sabah saatlerinde de bir polis memuru ve bir uzman çavuş şehit olmuştu.